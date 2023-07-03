Вице-премьер Чернышенко сообщил, что приёмная кампания в вузы проходит штатно

Приёмная кампания в российские вузы проходит в штатном режиме без серьёзных нарушений.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Приёмная кампания стартовала 20 июня, проходит во всех субъектах России, включая новые регионы, штатно, без каких-либо серьёзных нареканий», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что всего в российских вузах на 2023—2024 учебный год выделено 626 тыс. бюджетных мест.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также реклама, маркетинг и бизнес-информатика.