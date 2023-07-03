В Челябинске ещё четыре выпускника получили сто баллов на ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева на аппаратном совещании.
«В городе добавились четыре стобалльника: один выпускник получил 100 баллов по иностранному языку, трое — по информатике и ИКТ», — пояснил Авдеев.
До появления новых результатов сообщалось, что в Челябинской области 16 учеников сдали ЕГЭ по иностранному языку и информатике на 100 баллов.
Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.