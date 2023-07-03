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Автоэксперт Киреенко предупредил о последствиях переключения на заднюю передачу на полном ходу

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Тульский автоэксперт Николай Киреенко рассказал, можно ли на полном ходу переключить передачу на заднюю в машинах с автоматической и механической коробкой передач.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

По словам специалиста, при применении силы включить заднюю передачу на полному ходу на МКПП можно, однако не исключено, что такое действие приведёт к повреждениям самой коробки передач и автомобиля.

При попытке переключить передачу на заднюю на полном ходу на АКПП автомобильная система заблокирует данную команду.

«В любом случае на движение назад водитель сможет перейти лишь при полной остановке и нажатой педали тормоза», — резюмировал Киреенко.

Ранее URA.RU передавало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер дали старт новому проекту автозавода «Урал».

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