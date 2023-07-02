Карасин: 700 тысяч детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в России

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что 700 тыс. детей из зоны конфликта на Украине нашли убежище в России.

«В последние годы 700 тыс. детей, спасаясь от бомбардировок и обстрелов из районов конфликта на Украине, нашли убежище именно у нас», — цитирует его РИА Новости.

По словам Карасина, киевские национал-радикалы в последние годы «поиздевались над подростками с юго-востока Украины по полной программе».

Для расследования фактов преступления Киева в отношении несовершеннолетних создана специальная парламентская комиссия Совфеда и Госдумы, добавил он.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия легально вывозила детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни и здоровье.