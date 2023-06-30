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Косметолог Леонтьева рассказала об особенностях ухода за лицом в жару

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Пермский косметолог Юлия Леонтьева рассказала, какие процедуры особенно необходимы для лица в жаркую погоду.
Косметолог Леонтьева рассказала об особенностях ухода за лицом в жару
  • Gettyimages.ru
  • © blackCAT

«Самая важная процедура летом — гигиеническая чистка лица. В жару на коже оседает больше пыли, из-за этого утолщается роговой слой, появляются чёрные точки, закупориваются поры», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, чистка бывает ультразвуковая, атравматическая, механическая, комбинированная.

Как считает эксперт, также полезны летние пилинги, которые не вызывают шелушения.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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