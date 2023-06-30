Косметолог Леонтьева рассказала об особенностях ухода за лицом в жару
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«Самая важная процедура летом — гигиеническая чистка лица. В жару на коже оседает больше пыли, из-за этого утолщается роговой слой, появляются чёрные точки, закупориваются поры», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, чистка бывает ультразвуковая, атравматическая, механическая, комбинированная.
Как считает эксперт, также полезны летние пилинги, которые не вызывают шелушения.
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