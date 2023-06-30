Исследование: россияне предпочитают абхазские санатории отечественным
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Первое место занимает Пицунда, туда едет четверть россиян, заказавших путёвки в санаторий на сайте.
На втором и третьем местах — Сухум и Гагра (19%).
Также 11% туристов планируют поехать на лечебный отдых в Сочи, 10% — в Кавказские Минеральные Воды.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.