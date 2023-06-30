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Исследование: россияне предпочитают абхазские санатории отечественным

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Результаты исследования интернет-магазина туров Travelata.ru показали, что большинство россиян выбирают абхазские санатории для отдыха.
Исследование: россияне предпочитают абхазские санатории отечественным
  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первое место занимает Пицунда, туда едет четверть россиян, заказавших путёвки в санаторий на сайте.

На втором и третьем местах — Сухум и Гагра (19%).

Также 11% туристов планируют поехать на лечебный отдых в Сочи, 10% — в Кавказские Минеральные Воды.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

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