Исследование: россияне предпочитают абхазские санатории отечественным

Результаты исследования интернет-магазина туров Travelata.ru показали, что большинство россиян выбирают абхазские санатории для отдыха.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Первое место занимает Пицунда, туда едет четверть россиян, заказавших путёвки в санаторий на сайте.

На втором и третьем местах — Сухум и Гагра (19%).

Также 11% туристов планируют поехать на лечебный отдых в Сочи, 10% — в Кавказские Минеральные Воды.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.