Вертолёт для работы МЧС в Арктике прибыл в Мурманскую область

Мурманская область получила вертолёт Ми-8 для работы МЧС в Арктике, созданный специально для работы в суровых условиях северных регионов России.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Вчера, 29 июня, в Мурманскую область прибыл первый арктический вертолёт Ми-8 АМТШ-ВА Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Вертолёт является многофункциональным воздушным судном, способным работать в условиях низких температур и ограниченной видимости. Отмечается, что он может использоваться для оперативно-тактической высадки десанта, перевозки грузов, спасательных операций и эвакуации пострадавших.

Уточняется, что этот вертолёт был доставлен на службу спасателям северных районов в рамках мероприятий по обеспечению безопасности в Арктическом регионе.

С 1 июля он начнёт круглосуточное дежурство в Мурманской области.

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