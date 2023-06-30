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Опрос показал, какой процент россиян готовы обратиться к психологу

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Сервис SuperJob провёл опрос среди россиян и выяснил, какая доля жителей России готова обратиться за психологической помощью.
Опрос показал, какой процент россиян готовы обратиться к психологу
  • Gettyimages.ru
  • © Prostock-Studio

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Только 9% участников исследования готовы доверить решение своих проблем специалистам.

16% опрошенных людей обращались к психологам, при этом 10% считают, что консультация была полезной, а 6% полагают, что она не принесла никакой помощи.

Отмечается, что женщины обращаются к психологам в два раза чаще.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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