Опрос показал, какой процент россиян готовы обратиться к психологу
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Об этом сообщает «Говорит Москва».
Только 9% участников исследования готовы доверить решение своих проблем специалистам.
16% опрошенных людей обращались к психологам, при этом 10% считают, что консультация была полезной, а 6% полагают, что она не принесла никакой помощи.
Отмечается, что женщины обращаются к психологам в два раза чаще.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.