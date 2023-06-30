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Специалист Асадова: неэффективные совещания раздражают сотрудников

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Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег, основатель PR-бюро AsadovaCOM Гаянэ Асадова рассказала, как правильно выстроить коммуникацию внутри компании.
Специалист Асадова: неэффективные совещания раздражают сотрудников
  • Gettyimages.ru
  • © jacoblund

Если внутренняя коммуникация между руководителями и рядовыми сотрудниками неправильно выстроена, это может привести к натянутым отношениям между ними, объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, внутренние связи нужно выстроить так, чтобы работники чётко понимали цели и задачи компании, вовремя узнавали об изменениях в работе, а также имели возможность передать обратную связь начальству.

Кроме того, Асадова считает, что рядовых работников раздражают неэффективные совещания, из-за которых они не успевают выполнить свои рабочие задачи. По статистике, избыточная коммуникация отнимает более 40% рабочего времени.

Ранее ректор Государственного университета управления (ГУУ) Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самыми популярными специальностями 2023 года являются управленческие, а также в области рекламы, маркетинга и бизнес-информатики.

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