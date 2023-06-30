Врач Бинатова рассказала, как правильно загорать

Эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR Эльвина Бинатова рассказала, как правильно и безопасно загорать.

Нужно подготовить кожу к длительному пребыванию на солнце, объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Бинатовой, если не защитить кожу до выхода на солнце, повысится риск получения ожогов, развития рака кожи и других заболеваний.

Кроме солнцезащитных кремов, важно следить за балансом витаминов.

«При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамины А, Е и цинк и достаточное количество воды в день. Но не стоит забывать, что избыток витамина А также приводит к сухости кожи. Плохой тургор (эластичность. — RT) кожи говорит о дефиците воды и витамина В2», — уточнила она.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала о пищевых привычках, способствующих долголетию.