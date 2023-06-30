Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Врач Бинатова рассказала, как правильно загорать

Короткая ссылка
Эндокринолог, диетолог, эксперт компании SOLGAR Эльвина Бинатова рассказала, как правильно и безопасно загорать.
Врач Бинатова рассказала, как правильно загорать
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

Нужно подготовить кожу к длительному пребыванию на солнце, объяснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Бинатовой, если не защитить кожу до выхода на солнце, повысится риск получения ожогов, развития рака кожи и других заболеваний.

Кроме солнцезащитных кремов, важно следить за балансом витаминов. 

«При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамины А, Е и цинк и достаточное количество воды в день. Но не стоит забывать, что избыток витамина А также приводит к сухости кожи. Плохой тургор (эластичность. — RT) кожи говорит о дефиците воды и витамина В2», — уточнила она.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко рассказала о пищевых привычках, способствующих долголетию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить