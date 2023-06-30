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Опрос: пляжный отдых стал самым популярным видом туризма у россиян

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Аналитический центр НАФИ составил рейтинг самых популярных видов отдыха среди россиян. В их числе оказались пляж, дача и дом.
Опрос: пляжный отдых стал самым популярным видом туризма у россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Daly and Newton

Об этом сообщает Life.ru.

По данным исследования, пляжный и дачный отдых, а также культурно-познавательный туризм оказались в лидерах среди предпочтений россиян. Так, большинство опрошенных (51%) хотели бы расслабиться на пляже, 44% — провести время на даче. Ещё 42% интересуются экскурсионным туризмом.

Между тем 27% жителей России предпочитают активный отдых — походы или рыбалку.

«В ближайшие годы экскурсионный отдых будет географически локализован преимущественно в регионах нашей страны», — отметил заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

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