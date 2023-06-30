Депутат Нилов предложил проводить консультации с психологом перед ЕГЭ и после
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
«При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придёт к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов, они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка», — объясняет Нилов.
По словам депутата, экзамены доводят школьников до нервного срыва и даже попыток самоубийства.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР в пятницу внесли законопроект об отмене ЕГЭ на рассмотрение в Государственную думу.