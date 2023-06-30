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Депутат Нилов предложил проводить консультации с психологом перед ЕГЭ и после

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Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил проводить психологические консультации для школьников перед экзаменами и после.
Депутат Нилов предложил проводить консультации с психологом перед ЕГЭ и после
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придёт к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов, они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка», — объясняет Нилов.

По словам депутата, экзамены доводят школьников до нервного срыва и даже попыток самоубийства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР в пятницу внесли законопроект об отмене ЕГЭ на рассмотрение в Государственную думу.

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