Депутат Нилов предложил проводить консультации с психологом перед ЕГЭ и после

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил проводить психологические консультации для школьников перед экзаменами и после.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«При необходимости ребятам должна быть оказана профессиональная помощь. А если специалист придёт к выводу, что школьник в данный момент не готов к сдаче экзаменов, они должны быть перенесены без каких-либо последствий для подростка», — объясняет Нилов.

По словам депутата, экзамены доводят школьников до нервного срыва и даже попыток самоубийства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что депутаты от фракции ЛДПР в пятницу внесли законопроект об отмене ЕГЭ на рассмотрение в Государственную думу.