Экономист Хрусталёва напомнила о дополнительных льготах
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Об этом сообщает URA.RU.
По словам специалиста, многие работодатели являются участниками программы соцпомощи работников.
«Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — уточняет Хрусталёва.
Кроме того, доктора районных больниц, медики скорой помощи могут получить выплаты от 4500 до 18 500 рублей с начала 2023 года. Доноры крови, Герои России, Герои труда, ветераны также могут рассчитывать на дополнительные льготы от государства.
Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.