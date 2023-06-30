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Экономист Хрусталёва напомнила о дополнительных льготах

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Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, что родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные льготы от работодателей, если они являются участниками программы социальной поддержки работников.
Экономист Хрусталёва напомнила о дополнительных льготах
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалиста, многие работодатели являются участниками программы соцпомощи работников.

«Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — уточняет Хрусталёва.

Кроме того, доктора районных больниц, медики скорой помощи могут получить выплаты от 4500 до 18 500 рублей с начала 2023 года. Доноры крови, Герои России, Герои труда, ветераны также могут рассчитывать на дополнительные льготы от государства.

Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.

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