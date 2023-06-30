Экономист Хрусталёва напомнила о дополнительных льготах

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва рассказала, что родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные льготы от работодателей, если они являются участниками программы социальной поддержки работников.

Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалиста, многие работодатели являются участниками программы соцпомощи работников.

«Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — уточняет Хрусталёва.

Кроме того, доктора районных больниц, медики скорой помощи могут получить выплаты от 4500 до 18 500 рублей с начала 2023 года. Доноры крови, Герои России, Герои труда, ветераны также могут рассчитывать на дополнительные льготы от государства.

Ранее НСН сообщала, что во вторник, 20 июня, в московских колледжах началась приёмная кампания. Контрольные цифры приёма увеличены на 20%.