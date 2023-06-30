Стоматолог Жук назвал очень твёрдую пищу вредной для зубов

Стоматолог-ортодонт, вице-президент Общества лингвальных ортодонтов России кандидат медицинских наук Андрей Жук рассказал, какие продукты вредят зубам.

«Зубная эмаль — это динамическая структура, где происходит постоянный обмен ионами между ней и полостью рта. Одни продукты питания выделяют ионы, укрепляющие эмаль зубов, другие — разрушающие», — объяснил стоматолог в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, негативно на эмали отражаются сладости и сладкие напитки. Не стоит при приёме пищи допускать и резких перепадов температуры в полости рта. Это может привести к «изменению давления жидкости в эмали зубов и, как следствие, к её ослаблению и дальнейшему разрушению».

Также для зубов вредны очень твёрдая и очень мягкая, протёртая пища.

Ещё один вид продукции, потребление которой стоит снизить, чтобы сохранить здоровье зубов, — алкоголь. Он разрушает полезную микрофлору, что ведёт к дисбалансу и нарушению здоровья полости рта, объяснил эксперт. В свою очередь, чай и кофе, по словам стоматолога, при чрезмерном их употреблении могут вызывать стойкую пигментацию зубов.

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