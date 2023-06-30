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Специалист Санина посоветовала завершить все рабочие вопросы перед отпуском

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что нужно сделать в офисе перед отпуском, чтобы полноценно отдохнуть.

«Без отрыва от рабочих процессов вы не сможете полноценно отдохнуть и вернуться к задачам с новыми силами. Это чревато снижением продуктивности или даже выгоранием», — объяснила Санина в беседе с «Известиями».

Поэтому, по мнению специалиста, стоит закрыть все рабочие задачи перед отпуском, а также передать коллегам незаконченные дела. 

Руководителям же перед поездкой на отдых Санина рекомендует составить рабочие инструкции для коллектива.

«Даже при правильной передаче дел трудоголикам и просто людям с повышенным чувством ответственности трудно прекратить всё контролировать и позволить себе полноценный отдых. Таким сотрудникам стоит максимально оградить себя от выполнения рабочих задач. Самый простой способ это сделать — не брать с собой ноутбук, отключить уведомления в рабочих чатах и почте», — добавила специалист.

Ранее, по сообщению URA.RU, психолог Анна Дмитриева дала советы, как выйти из отпуска на работу без стресса.

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