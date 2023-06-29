Девушка из Дагестана рассказала об эмоциях от встречи с Путиным

Габиля Джавадова рассказала RT об эмоциях от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Дербенте.

«Когда мы дождались (президента. — RT), это были просто невероятные эмоции, люди были очень счастливы, потому что мы с командой всегда на стороне президента и очень любим его», — сказала она.

Джавадова рассказала забавный случай о молодом человеке из её команды в «Молодой гвардии Единой России».

«Он настолько хотел увидеть президента, но была толпа людей. Он не знал, что делать, ему сказали: «Просто прыгни». Он прыгнул, и президент пожал ему руку — теперь он до сих пор не моет руку», — добавила она.

Ранее девочка Фатима Тагирова из Дагестана заявила RT, что фотография с Путиным была её целью.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам решил выйти пообщаться с жителями Дербента во время поездки в Дагестан 28 июня.