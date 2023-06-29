Волынец: органы опеки обязаны контролировать даже благополучные приёмные семьи

Правозащитник, лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала ситуацию вокруг гибели приёмного мальчика в Екатеринбурге.

В беседе с газетой «Взгляд» она напомнила, что опекуны, усыновившие ребёнка или являющиеся его биологическими родителями, обязаны незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае его исчезновения.

«И, конечно же, даже если ребёнок погиб, например, в результате несчастного случая, не было убийства, то опекуну всё равно грозит уголовная ответственность», — сказала Волынец.

По её словам, органы опеки обязаны контролировать каждую приёмную семью, даже если она считается благополучной.

В свою очередь, URA.RU со ссылкой на сообщение следственного управления СК России по Свердловской области писал, что Следственный комитет установил, что условия, способствовавшие гибели пропавшего шестилетнего мальчика в Екатеринбурге, наступили в результате бездействия должностных лиц.

Ранее пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был обнаружен мёртвым. Как стало известно, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад.

Следователи задержали приёмную мать мальчика.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что в связи со смертью мальчика будет проведена служебная проверка местных органов опеки.