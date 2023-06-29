В Челябинской области создадут ОЭЗ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — отметил Текслер.
Среди будущих направлений совместной работы — финансирование значимых предприятий области. Стороны также будут взаимодействовать по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».