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В Челябинской области создадут ОЭЗ

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В Челябинской области создадут особую экономическую зону, рассказал губернатор Алексей Текслер во время подписания соглашения о сотрудничестве с Росбанком.
В Челябинской области создадут ОЭЗ
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Мы сейчас работаем над созданием особой экономической зоны. Будем строить промышленные площади, куда смогут со своим оборудованием заходить инвесторы», — отметил Текслер.

Среди будущих направлений совместной работы — финансирование значимых предприятий области. Стороны также будут взаимодействовать по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ранее НСН сообщала, что в Москве первая компания получила статус резидента на территории Руднёво особой экономической зоны «Технопарк Москва».

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