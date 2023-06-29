Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Московские колледжи запустили подкаст для абитуриентов

Короткая ссылка
Абитуриентам в Москве помогут определиться с выбором колледжа в формате подкаста, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Специалисты расскажут о самых востребованных специальностях, дадут советы от педагогов, выпускников и работодателей.
Московские колледжи запустили подкаст для абитуриентов
  • Gettyimages.ru
  • © Halfpoint

Об этом сообщает НСН.

«Это поможет абитуриентам узнать больше об учебном заведении и своей будущей специальности из первых рук», — сказала Ракова.

Подкаст «Ключ к профессии» будет представлен на портале «Школа.Москва». Он будет выходить дважды в месяц.

В одном из ближайших выпусков примут участие представители Московского метрополитена и Колледжа Московского транспорта.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить