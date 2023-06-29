Московские колледжи запустили подкаст для абитуриентов
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Об этом сообщает НСН.
«Это поможет абитуриентам узнать больше об учебном заведении и своей будущей специальности из первых рук», — сказала Ракова.
Подкаст «Ключ к профессии» будет представлен на портале «Школа.Москва». Он будет выходить дважды в месяц.
В одном из ближайших выпусков примут участие представители Московского метрополитена и Колледжа Московского транспорта.
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