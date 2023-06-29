Врач Шишонин назвал работу на грядках причиной обострения остеохондроза летом
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«Либо если позвоночник слабый — а летом люди начинают, как правило, больше двигаться, — то от нагрузок спина начинает болеть», — сказал он в беседе с «Аргументами и Фактами».
Как считает эксперт, главное — это правильная физическая активность.
«Нужно укрепить мышцы, связки, сухожилия. Чем быстрее нарастут мышцы, тем быстрее пройдёт боль», — сказал Шишонин.
По его словам, также стоит добавить в рацион больше белка, источниками которого являются мясо, рыба, творог, яйца, бобовые. Полезным врач назвал и протеиновый коктейль.
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