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Депутат Чаплин рассказал о последствиях незаконного размещения хостела на даче

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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.
Депутат Чаплин рассказал о последствиях незаконного размещения хостела на даче
  • Gettyimages.ru
  • © Tero Vesalainen

«В квартире или в частном доме нельзя устроить хостел (дома в деревне для ИЖС, ЛПХ или в СНТ также попадают под эту категорию). За использование объекта не по назначению владельцу недвижимости может грозить большой штраф и предписание о закрытии своего бизнеса», — заявил Чаплин в беседе с телеканалом «360».

Как уточнил депутат, сдавать недвижимость по договору найма можно.

Чтобы хостел в жилом доме признали легальным, нужно выполнить ряд условий. Например, помещение должно иметь статус нежилого и иметь отдельный вход. Также обязательна звукоизоляция и средства противопожарной безопасности.

«Хостел в частном доме гораздо больше подвержен рискам ввиду того, что он расположен на земельном участке. И каждый земельный участок имеет вполне определённый вид разрешённого использования, градостроительные нормативы, в том числе по плотности застройки участка», — уточнил Чаплин.

По его словам, судебная практика свидетельствует о том, что строение, где находится хостел, может быть просто снесено.

Ранее руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова посоветовала, прежде чем снять жильё, провести анализ объявлений на сайтах недвижимости, чтобы понять, не завышена ли цена.

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