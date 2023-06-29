Поведенческий терапевт Калашникова рассказала, как проверить готовность ребёнка к школе

Поведенческий терапевт и автор блога о воспитании детей Елена Калашникова заявила, что готовность ребёнка к школе определяется не только биологическим возрастом, но и другими параметрами развития, в том числе эмоциональной готовностью, уровнем физических и моторных навыков.

«Физическое и моторное развитие влияет на то, насколько ребёнок ловкий, самостоятельный в простых бытовых навыках, готов ли сидеть за партой и держать ручку, сможет ли копировать инструкции учителя», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.

Психологическую готовность можно определить по тому, привык ли ребёнок к определённым «контекстным» условиям.

Также важны интеллектуальные способности и академические навыки, но здесь нельзя переусердствовать, считает Калашникова.

Она добавила, что в дошкольном возрасте детям нужно начать пробовать заводить друзей, общаться с новыми людьми, изучать правила поведения в обществе.

Ранее адвокат Антон Жаров в беседе с сайтом kp.ru заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.