Поведенческий терапевт Калашникова рассказала, как проверить готовность ребёнка к школе
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«Физическое и моторное развитие влияет на то, насколько ребёнок ловкий, самостоятельный в простых бытовых навыках, готов ли сидеть за партой и держать ручку, сможет ли копировать инструкции учителя», — сказала эксперт в беседе с РИАМО.
Психологическую готовность можно определить по тому, привык ли ребёнок к определённым «контекстным» условиям.
Также важны интеллектуальные способности и академические навыки, но здесь нельзя переусердствовать, считает Калашникова.
Она добавила, что в дошкольном возрасте детям нужно начать пробовать заводить друзей, общаться с новыми людьми, изучать правила поведения в обществе.
Ранее адвокат Антон Жаров в беседе с сайтом kp.ru заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.