Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Консультант Скляр: оба супруга должны выплачивать кредит на семейные покупки после развода

Короткая ссылка
Бизнес-консультант в области продаж и маркетинга Валерий Скляр заявил, что после развода оба супруга должны выплачивать кредит, взятый для семейных покупок.
Консультант Скляр: оба супруга должны выплачивать кредит на семейные покупки после развода
  • Gettyimages.ru
  • © Rawf8

«По счетам будут платить оба бывших супруга, если на денежные средства, полученные в банке, были приобретены вещи или имущество в интересах семьи — это могут быть, к примеру, бытовая техника, дачный участок, квартира и так далее», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Скляр, есть и вариант, при котором кредит придётся выплачивать только одному из супругов.

«Если в законном браке один из супругов потратил кредитные средства исключительно на собственные нужды, суд может обязать его платить по счетам единолично. Однако факт удовлетворения именно личных потребностей ещё нужно доказать», — пояснил Скляр.

По его словам, если в досудебном порядке стороны не договорились, то суд распределит долги пропорционально долям, присуждённым им при разделе имущества.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась — пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить