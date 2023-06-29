Консультант Скляр: оба супруга должны выплачивать кредит на семейные покупки после развода

Бизнес-консультант в области продаж и маркетинга Валерий Скляр заявил, что после развода оба супруга должны выплачивать кредит, взятый для семейных покупок.

«По счетам будут платить оба бывших супруга, если на денежные средства, полученные в банке, были приобретены вещи или имущество в интересах семьи — это могут быть, к примеру, бытовая техника, дачный участок, квартира и так далее», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Скляр, есть и вариант, при котором кредит придётся выплачивать только одному из супругов.

«Если в законном браке один из супругов потратил кредитные средства исключительно на собственные нужды, суд может обязать его платить по счетам единолично. Однако факт удовлетворения именно личных потребностей ещё нужно доказать», — пояснил Скляр.

По его словам, если в досудебном порядке стороны не договорились, то суд распределит долги пропорционально долям, присуждённым им при разделе имущества.

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