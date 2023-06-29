Минюст внёс «Агору» и «Завет церквей TCCN» в перечень нежелательных организаций в России
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Перечень опубликован на сайте министерства.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Международная правозащитная группа «Агора»*. По информации надзорного ведомства, в своей деятельности организация делает акцент на тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, а также на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций.
До этого Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность американского «Завета церквей TCCN»**. Данная организация направляла собранные пожертвования на поддержку украинских боевиков.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 19.06.2023.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 08.06.2023.