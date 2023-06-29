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Минюст внёс «Агору» и «Завет церквей TCCN» в перечень нежелательных организаций в России

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Министерство юстиции внесло международную правозащитную группу «Агора»* (Болгария) и «Завет церквей TCCN»** (США) в перечень нежелательных организаций в России.
Минюст внёс «Агору» и «Завет церквей TCCN» в перечень нежелательных организаций в России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Перечень опубликован на сайте министерства.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Международная правозащитная группа «Агора»*. По информации надзорного ведомства, в своей деятельности организация делает акцент на тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, а также на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций.

До этого Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность американского «Завета церквей TCCN»**. Данная организация направляла собранные пожертвования на поддержку украинских боевиков.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 19.06.2023.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 08.06.2023.

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