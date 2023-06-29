Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 100 тысяч жителей, перенёсших COVID-19
- Gettyimages.ru
- © praetorianphoto
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, углублённую диспансеризацию проводят в дополнение к стандартной. За всё время её прошли почти 380 тыс. переболевших COVID-19.
Первый этап предусматривает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщенности крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования.
При необходимости пациента направляют на второй этап, в ходе которого проводится КТ, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года.