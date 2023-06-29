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Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 100 тысяч жителей, перенёсших COVID-19

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Углублённую диспансеризацию в Московской области с начала 2023 года прошли более 100 тыс. жителей, перенёсших коронавирус.
Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 100 тысяч жителей, перенёсших COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © praetorianphoto

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, углублённую диспансеризацию проводят в дополнение к стандартной. За всё время её прошли почти 380 тыс. переболевших COVID-19.

Первый этап предусматривает общий и биохимический анализы крови, измерение насыщенности крови кислородом, рентген грудной клетки и другие исследования.

При необходимости пациента направляют на второй этап, в ходе которого проводится КТ, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве введут в эксплуатацию 13 объектов здравоохранения до конца года.

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