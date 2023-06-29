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Терапевт Шипкова рекомендовала в сутки съедать не более 200 г черешни

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Врач терапевт-гастроэнтеролог клиники «Медси в Одинцове» Ольга Шипкова в беседе с Life.ru рекомендовала съедать не более 200 г черешни в сутки, а также рассказала о полезных свойствах этой ягоды.
Терапевт Шипкова рекомендовала в сутки съедать не более 200 г черешни
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«В мякоти этой вкусной ягоды можно отыскать большой список витаминов: А, Е, К, витамины группы В, никотиновую кислоту и другие», — сказала она.

По её словам, в черешне есть значительное количество витамина C.

Также врач рассказала, что в минеральном составе черешни есть кремний (43,3% состава), молибден (14,3%) и хром (14%).

В материале отмечается, что черешни при этом лучше съедать не более 200 г в сутки.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с сайтом «Москва 24» предупредил, что при склонности к аллергии и заболеваниях ЖКТ не стоит злоупотреблять черешней.

Также с осторожностью и в небольших количествах черешню можно есть при ожирении и сахарном диабете.

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