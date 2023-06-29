В ТПП заявили о необходимости расширить образовательную поддержку бизнеса

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев заявил, что важно расширять образовательную поддержку бизнеса.

«Это одно из ключевых направлений деятельности Торгово-промышленной палаты РФ. Я считаю, что для того, чтобы экономика страны развивалась, необходима поддержка, исходящая от государства для тех, кто готов развивать свой бизнес. Это и есть наша стратегическая задача как площадки для увеличения потенциала развития МСП — мотивировать молодёжь на предпринимательство», — цитирует Фатеева newizv.ru.

По его словам, ТПП реализует ряд программ образовательной поддержки. В частности, палаты принимают участие в реализации нацпроектов и федеральных программ по развитию делового и бизнес-образования.

«Важно поддерживать молодое поколение на начальном этапе и в ходе построения бизнеса», — сказал Фатеев.

Как отметил эксперт, палаты стремятся стать центрами притяжения и поддержки для начинающих предпринимателей.

«Кроме того, предстоит установить критерии эффективности учебных заведений и ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах для нужд экономики, чтобы максимально учитывать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда и приоритеты в развитии отраслей экономики», — полагает он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что общая сумма финансовой поддержки от Московской области для малого и среднего бизнеса в 2022 году превысила 21 млрд рублей.