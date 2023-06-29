Нутрициолог Свиридова рекомендовала перекусывать на работе овсяным печеньем и ягодами

Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова в беседе с Life.ru рекомендовала перекусывать на работе овсяным печеньем, ягодами и фруктами, чтобы сохранить тело стройным и красивым.

Она советует в летний период брать с собой в офис сезонные фрукты и ягоды — они утолят голод и напитают организм необходимыми витаминами.

Также Свиридова рассказала, что овсяное печенье может помочь улучшить метаболизм благодаря содержанию витаминов групп А, В и Е, которые помогут коже выглядеть более свежей. По её словам, следует выбирать печенье с наименьшим количеством сахара.

Кроме того, нутрициолог рассказала, что есть много разных видов полезных чипсов, произведённых в основном из овощей, например моркови или свёклы. Она назвала их прекрасным вариантом полезного перекуса.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.