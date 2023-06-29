Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Свиридова рекомендовала перекусывать на работе овсяным печеньем и ягодами

Короткая ссылка
Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова в беседе с Life.ru рекомендовала перекусывать на работе овсяным печеньем, ягодами и фруктами, чтобы сохранить тело стройным и красивым.
Нутрициолог Свиридова рекомендовала перекусывать на работе овсяным печеньем и ягодами
  • Gettyimages.ru
  • © Promo_Link

Она советует в летний период брать с собой в офис сезонные фрукты и ягоды — они утолят голод и напитают организм необходимыми витаминами.

Также Свиридова рассказала, что овсяное печенье может помочь улучшить метаболизм благодаря содержанию витаминов групп А, В и Е, которые помогут коже выглядеть более свежей. По её словам, следует выбирать печенье с наименьшим количеством сахара.

Кроме того, нутрициолог рассказала, что есть много разных видов полезных чипсов, произведённых в основном из овощей, например моркови или свёклы. Она назвала их прекрасным вариантом полезного перекуса.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить