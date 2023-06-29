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Врач Эдигер посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах

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Долгие перелёты являются серьёзной нагрузкой для организма, необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта. Об этом заявил патологоанатом и врач Александр Эдигер.
Врач Эдигер посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах
  • Gettyimages.ru
  • © Chalabala

В беседе с Общественной службой новостей он посоветовал надевать компрессионное бельё и не забывать об антикоагулянтах людям, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Эдигер предупредил об опасности употребления алкоголя при перелётах.

«Люди, которые от страха напиваются перед полётом или делают это в самолёте, дергают смерть за усы, как говорил Маугли», — сказал он.

Врач подчеркнул, что человек в состоянии алкогольного опьянения становится беззащитным перед факторами риска.

«В первую очередь таким людям грозят инсульты, которые могут случиться в течение суток после перелёта. Даже бокал вина может сыграть негативную роль», — подытожил Эдигер.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

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