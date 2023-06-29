Врач Эдигер посоветовал воздержаться от алкоголя при длительных перелётах
- Gettyimages.ru
- © Chalabala
В беседе с Общественной службой новостей он посоветовал надевать компрессионное бельё и не забывать об антикоагулянтах людям, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Эдигер предупредил об опасности употребления алкоголя при перелётах.
«Люди, которые от страха напиваются перед полётом или делают это в самолёте, дергают смерть за усы, как говорил Маугли», — сказал он.
Врач подчеркнул, что человек в состоянии алкогольного опьянения становится беззащитным перед факторами риска.
«В первую очередь таким людям грозят инсульты, которые могут случиться в течение суток после перелёта. Даже бокал вина может сыграть негативную роль», — подытожил Эдигер.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.