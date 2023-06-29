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РЭО: Россия и Белоруссия совместно создадут завод по утилизации шин

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Россия и Белоруссия совместно создадут завод по утилизации шин в Воронежской области. Подписание соответствующего соглашения прошло на полях X Форума регионов России и Белоруссии.
РЭО: Россия и Белоруссия совместно создадут завод по утилизации шин
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщил телеканал «360».

Отмечается, что соглашения заключены Российским экологическим оператором с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест».

На церемонии подписания присутствовала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«На форуме было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, речь идёт о переработке резинотехнических изделий, отработанных автопокрышек», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор вложит до 5 млрд рублей в объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Магаданской области.

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