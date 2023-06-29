РЭО: Россия и Белоруссия совместно создадут завод по утилизации шин
- Gettyimages.ru
- © Quokka Family
Об этом сообщил телеканал «360».
Отмечается, что соглашения заключены Российским экологическим оператором с компаниями «Экологическая инициатива» и «БелинжинирингстройИнвест».
На церемонии подписания присутствовала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
«На форуме было подписано соглашение, которое предполагает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. В частности, речь идёт о переработке резинотехнических изделий, отработанных автопокрышек», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор вложит до 5 млрд рублей в объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Магаданской области.