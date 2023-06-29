Путин сделал рисунок и оставил автограф на сенсорной доске российского производства
Президент России Владимир Путин оставил автограф и нарисовал лицо человека на интерактивном экране российского производителя NexTouch.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, а также интерактивное оборудование.
Глава государства нарисовал лицо человека и расписался под ним на сенсорной доске.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен