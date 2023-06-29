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Путин сделал рисунок и оставил автограф на сенсорной доске российского производства

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Президент России Владимир Путин оставил автограф и нарисовал лицо человека на интерактивном экране российского производителя NexTouch.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что NexTouch производит сенсорные и классические дисплеи, а также интерактивное оборудование.

Глава государства нарисовал лицо человека и расписался под ним на сенсорной доске.

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