Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» по статье о демонстрации ЛГБТ детям
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Тверской суд столицы.
«Суд признал виновным «Мегафон» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявили в суде.
Ранее Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,8 млн рублей за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений.
До этого суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.