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Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» по статье о демонстрации ЛГБТ детям

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Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» по статье о демонстрации в интернете нетрадиционных отношений несовершеннолетним (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России).
Суд в Москве оштрафовал «Мегафон» по статье о демонстрации ЛГБТ детям
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Тверской суд столицы.

«Суд признал виновным «Мегафон» по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России и назначил компании наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей», — заявили в суде.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start на 3,8 млн рублей за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений.

До этого суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Национальную спутниковую компанию, которой принадлежит онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ онлайн», на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ-сценой.

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