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Вирусолог Аграновский включил лихорадку в список симптомов инфицирования вирусом чикунгунья

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Вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что вирус чикунгунья характерен для Африки и Азии. По словам эксперта, среди симптомов — лихорадка и боль в суставах.
Вирусолог Аграновский включил лихорадку в список симптомов инфицирования вирусом чикунгунья
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Инфекция достаточно неприятная, хотя в большинстве случаев проходит без последствий. Иногда возможны неврологические, сердечно-сосудистые осложнения, чикунгунья может действовать даже на глаза», — уточнил Аграновский в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, при появлении симптомов болезни необходимо сразу обратиться к врачу.

«Если вы собираетесь в отпуск на Филиппины или в Таиланд, стоит пользоваться репеллентами, желательно, чтобы были москитные сетки на окнах в отеле. Это касается любых тропических стран, потому что чикунгунья — не единственный вирус, который передаётся комарами», — добавил эксперт.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Известиям» рассказала о рисках инфекций на отдыхе за границей.

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