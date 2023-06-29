Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Народный учитель России Сайбединов поддержал идею возвращения трудового воспитания

Короткая ссылка
Народный учитель России Александр Сайбединов прокомментировал предложение вернуть трудовое воспитание в школы страны. По его словам, это крайне необходимая инициатива.
Народный учитель России Сайбединов поддержал идею возвращения трудового воспитания
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

«Что важно понимать? Без всякого сомнения, труд в различных его проявлениях, как составная форма образования, обязательно должен в школе быть. Особенно это важно на фоне фантастического развития современных технологий и снижения физической активности учеников, угрожающей общей инфантилизации образовательного процесса», — цитирует эксперта «Российская газета».

По его словам, прямое использование терминов «трудовое воспитание» и «общественно-полезный труд» требует современного изложения.

«Чтобы не снизить значимости урока, если таковой появится в школьной программе, было бы логично определить название и содержание профессионально, чтобы занятие не стало формальностью», — добавил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить