Народный учитель России Сайбединов поддержал идею возвращения трудового воспитания

Народный учитель России Александр Сайбединов прокомментировал предложение вернуть трудовое воспитание в школы страны. По его словам, это крайне необходимая инициатива.

«Что важно понимать? Без всякого сомнения, труд в различных его проявлениях, как составная форма образования, обязательно должен в школе быть. Особенно это важно на фоне фантастического развития современных технологий и снижения физической активности учеников, угрожающей общей инфантилизации образовательного процесса», — цитирует эксперта «Российская газета».

По его словам, прямое использование терминов «трудовое воспитание» и «общественно-полезный труд» требует современного изложения.

«Чтобы не снизить значимости урока, если таковой появится в школьной программе, было бы логично определить название и содержание профессионально, чтобы занятие не стало формальностью», — добавил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о важности трудового воспитания для школьников.