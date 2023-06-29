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Депутат ГД Киселёв заявил о важности трудового воспитания для школьников

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв высказался о предложении вернуть трудовое воспитание в школы.
Депутат ГД Киселёв заявил о важности трудового воспитания для школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Melnikov

«Сегодня в школьной среде, к сожалению, начало формироваться потребительское отношение, когда дети думают, что им все должны. Поэтому я считаю, что такие изменения нужны», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, труд, который позволяет человеку получить определённые навыки и с детства воспитывает уважение к своей и чужой работе, полезен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого он является.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самые популярные специальности 2023 года — управленческие, а также это реклама, маркетинг и бизнес-информатика.

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