Депутат ГД Киселёв заявил о важности трудового воспитания для школьников

Заместитель председателя комитета Государственной думы по молодёжной политике Михаил Киселёв высказался о предложении вернуть трудовое воспитание в школы.

«Сегодня в школьной среде, к сожалению, начало формироваться потребительское отношение, когда дети думают, что им все должны. Поэтому я считаю, что такие изменения нужны», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, труд, который позволяет человеку получить определённые навыки и с детства воспитывает уважение к своей и чужой работе, полезен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого он является.

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самые популярные специальности 2023 года — управленческие, а также это реклама, маркетинг и бизнес-информатика.