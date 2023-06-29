«Спортивные выходные» признаны лучшей программой по популяризации ЗОЖ в Москве

Проект «Спортивные выходные» удостоен премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения Москвы».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Проект создан Департаментом спорта и центрами госуслуг.

«Для нас победа... — показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Ждём всех желающих на тренировки», — заявила заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

Летом тренировки проходят на открытом воздухе на 26 площадках, например в южном ландшафтном парке на территории «Острова мечты», на крыше Южного речного вокзала, а также в саду Технопарка в инновационном центре «Сколково».

Ранее телеканал «360» сообщал, что тематический проект «Город профессий» посетили более 25 тыс. человек. Мероприятия проходили в 60 парках Московской области.