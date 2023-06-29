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Нейросети помогли московским врачам проанализировать более 100 тысяч маммограмм

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что нейросети помогли столичным врачам проанализировать более 100 тыс. маммограмм.
Нейросети помогли московским врачам проанализировать более 100 тысяч маммограмм

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Умные алгоритмы способны описывать большое количество медицинских изображений быстрее, чем человек. Исследования московских учёных доказали, что сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммограмм более чем в восемь раз, сохраняя высокое качество диагностики», — отметила Ракова.

В настоящее время в столице используется более 50 алгоритмов для исследований по 21 клиническому направлению.

Ранее НСН сообщила, что направление на маммографию в Москве смогут получать напрямую от врача женской консультации.

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