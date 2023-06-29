Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года

Ожидаемая продолжительность жизни в России сейчас составляет 73,4 года, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года», — цитирует его ТАСС.

При этом младенческая смерть составила 4,1 промилле, что стало новым рекордом по уровню минимальной смертности.

Сергей Кадин, кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге, рассказал ранее в беседе с RT, какие факторы влияют на продолжительность жизни.