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Бочкарёв: в одном из вестибюлей станции «Яхромская» приступили к укладке пола гранитом

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В пассажирской зоне южного вестибюля станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро началась отделка пола гранитом, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в одном из вестибюлей станции «Яхромская» приступили к укладке пола гранитом

«Станция «Яхромская» расположена вдоль Дмитровского шоссе, у неё два подземных вестибюля, которые будут связаны с обеими сторонами магистрали четырьмя пешеходными переходами. В южном вестибюле, который выходит к улице 800-летия Москвы, ведётся укладка пола кассового зала гранитом», — сообщил он.

Строители также приступили к отделке пола и стен пешеходного перехода, ведущего от входа на станцию к чётной стороне Дмитровского шоссе.

Со своей стороны, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на стенах пассажирской зоны вестибюля установят алюминиевые трёхслойные панели с антивандальным покрытием.

«Во втором (северном) вестибюле, выходящем к Яхромскому проезду, завершено возведение основных конструкций. Сейчас завершаются монолитные работы в подземном переходе, ведущем от северного входа на станцию на чётную сторону Дмитровского шоссе», — уточнил Кравцов.

Он добавил, что для устройства подземных переходов, идущих от вестибюлей к нечётной стороне магистрали, проводятся работы по временному изменению схемы движения на шоссе.

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