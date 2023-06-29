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В Кремле заявили, что дискуссий о создании военного совета с Белоруссией не ведётся

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Дискуссий о перспективе создания высшего военного совета России и Белоруссии не ведётся, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что дискуссий о создании военного совета с Белоруссией не ведётся
  • РИА Новости

«Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счёт дискуссий не ведётся», — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, «обстановка и так накалена до предела».

Лукашенко добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.

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