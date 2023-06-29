В Кремле заявили, что дискуссий о создании военного совета с Белоруссией не ведётся
- РИА Новости
«Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счёт дискуссий не ведётся», — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что приоритетной задачей силового блока страны является недопущение эскалации, «обстановка и так накалена до предела».
Лукашенко добавил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.