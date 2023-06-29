Песков заявил, что большая часть россиян поддерживают спецоперацию и президента
- РИА Новости
«Те данные, которыми располагаем мы, — они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента», — сказал он.
Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее рассказал, что в ДНР и ЛНР люди хотят быть с Россией.
Президент России Владимир Путин сообщил, что абсолютное большинство россиян поддержали действия по защите Донбасса.