В России абсолютно преобладает поддержка спецоперации и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Те данные, которыми располагаем мы, — они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента», — сказал он.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее рассказал, что в ДНР и ЛНР люди хотят быть с Россией.

Президент России Владимир Путин сообщил, что абсолютное большинство россиян поддержали действия по защите Донбасса.