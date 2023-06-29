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Песков заявил, что большая часть россиян поддерживают спецоперацию и президента

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В России абсолютно преобладает поддержка спецоперации и президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что большая часть россиян поддерживают спецоперацию и президента
  • РИА Новости

«Те данные, которыми располагаем мы, — они другие. Они всё-таки показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, преобладающую поддержку, доминирующую абсолютно поддержку президента», — сказал он.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ранее рассказал, что в ДНР и ЛНР люди хотят быть с Россией.

Президент России Владимир Путин сообщил, что абсолютное большинство россиян поддержали действия по защите Донбасса.

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