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В грузе бананов в Петербурге обнаружили 50 кг кокаина

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В Санкт-Петербургском порту обнаружили партию кокаина весом 50 кг, спрятанную в грузе бананов.
В грузе бананов в Петербурге обнаружили 50 кг кокаина
  • Gettyimages.ru
  • © Dinodia Photo

«Таможенники... обнаружили 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Гавань», — говорится в сообщении ФТС России.

Уточняется, что груз следовал из Африки через Европу и Узбекистан. 

Ориентировочная стоимость запрещённого груза — 450 млн рублей.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ранее задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.

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