В грузе бананов в Петербурге обнаружили 50 кг кокаина

В Санкт-Петербургском порту обнаружили партию кокаина весом 50 кг, спрятанную в грузе бананов.

«Таможенники... обнаружили 50 кг кокаина среди бананов в одном из десяти рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост «Гавань», — говорится в сообщении ФТС России.

Уточняется, что груз следовал из Африки через Европу и Узбекистан.

Ориентировочная стоимость запрещённого груза — 450 млн рублей.

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ранее задержали жительницу Красноярского края, которую подозревают в покушении на сбыт наркотических средств. По данным полицейских, для отвода глаз она заворачивала свою кошку в одежду для новорождённого.