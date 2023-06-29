Подозреваемая в хищении денег зампред правительства КЧР находится под домашним арестом

В МВД Карачаево-Черкесии заявили, что подозреваемая в хищении 100 млн рублей зампред правительства КЧР отправлена судом под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал собеседник агентства.

Информированный источник уточнил, что речь идёт об Ирине Гербековой. Всего по делу задержаны семь человек.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии обнаружили факт хищения 100 млн рублей при закупке лекарств и медоборудования.