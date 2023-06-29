Подозреваемая в хищении денег зампред правительства КЧР находится под домашним арестом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал собеседник агентства.
Информированный источник уточнил, что речь идёт об Ирине Гербековой. Всего по делу задержаны семь человек.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Карачаево-Черкесии обнаружили факт хищения 100 млн рублей при закупке лекарств и медоборудования.