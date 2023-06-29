Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил пользу трудового воспитания школьников
- Gettyimages.ru
- © ProfessionalStudioImages
Таким образом он в беседе с «360» прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о трудовом воспитании.
Как отметил Колунов, мальчики должны уметь забить гвоздь или распилить доску, а девочкам неплохо получить навыки кройки и шитья.
«Это умения, необходимые для самостоятельной, взрослой жизни. Более того, трудовое воспитание — вложение в будущее нашей страны», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что законопроект также призван решить проблему дефицита кадров в ряде отраслей, повысив престиж рабочих специальностей в школьной среде.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого является.
Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в беседе с НСН заявил, что самые популярные специальности 2023 года — управленческие, а также это реклама, маркетинг и бизнес-информатика.