Депутат Госдумы Сергей Колунов объяснил пользу трудового воспитания школьников

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что трудовое воспитание в школах поможет повысить престиж рабочих профессий среди учащихся.

Таким образом он в беседе с «360» прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта о трудовом воспитании.

Как отметил Колунов, мальчики должны уметь забить гвоздь или распилить доску, а девочкам неплохо получить навыки кройки и шитья.

«Это умения, необходимые для самостоятельной, взрослой жизни. Более того, трудовое воспитание — вложение в будущее нашей страны», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что законопроект также призван решить проблему дефицита кадров в ряде отраслей, повысив престиж рабочих специальностей в школьной среде.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Олег Смолин рассказал подробности о законопроекте о трудовом воспитании, одним из авторов которого является.

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