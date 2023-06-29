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«Терминал Астафьева» завершил выгрузку почти 400 контейнеров с корабля Victory Voyager

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В Находке на «Терминале Астафьева» завершили выгрузку почти 400 контейнеров с корабля Victory Voyager — выгрузка за июнь превысила показатели за прошлые месяцы на 30%.
«Терминал Астафьева» завершил выгрузку почти 400 контейнеров с корабля Victory Voyager
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

Как сообщили в предприятии изданию zr.media, увеличить показатели получилось за счёт слаженной работы всех служб порта.

«Также в скорости погрузки и выгрузки помогает автоматический спредер, который позволяет вести работу практически без участия человека. Тем самым в сутки количество выгруженных контейнеров доходит до 180—200 штук», — заявил исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр Ганин.

Ранее сообщалось, что китайская Hisense намерена купить российские заводы Bosch.

Отмечается, что эксперты оценивали стоимость предприятий в 3,8—4,4 млрд рублей. 

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил, что импорт автомобилей из Китая в Россию за январь — май практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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