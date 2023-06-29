Невролог Исайкин заявил, что межпозвоночные грыжи порой самопроизвольно рассасываются
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«Признаков, по которым можно предсказать, произойдёт ли резорбция грыжи, нет. Симптомные грыжи со временем рассасываются в 60—70% случаев. Грыжи бессимптомные регрессируют максимум в 18% случаев», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».
По словам эксперта, порой грыжи не проявляются и не требуют удаления. Однако в некоторых случаях они могут сдавливать спинномозговые корешки — в этом случае наблюдаются симптомы радикулопатии. Среди них — онемение в пальцах, боль в спине, ощущение «прострелов» и другие.
Ранее сообщалось, что аргентинский лидер Альберто Фернандес госпитализирован по причине боли в спине. Врачи диагностировали у него грыжу в поясничной области.
Также врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о симптомах чумы: лихорадочное состояние, озноб, тошнота и рвота.