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В России 68% родителей не обращаются к детскому психологу

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В России 68% родителей не обращаются к детскому психологу для решения проблем. Основной причиной является незнание, как подобрать хорошего специалиста. Об этом сказали 38% опрошенных.
В России 68% родителей не обращаются к детскому психологу
  • Gettyimages.ru
  • © Phynart Studio

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной компании Maximum Education и онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.

Из тех родителей, кто не обращается к психологам, каждый пятый считает проблемы ребёнка возрастными, полагая, что они со временем исчезнут сами.

Ещё 16% россиян назвали услуги детского психолога слишком дорогими.

При этом у 13% родителей сам ребёнок не хочет контактировать с психологом.

Также отмечается, что 95% родителей готовы обратиться к детскому психологу, если их об этом попросит ребёнок.

Ранее адвокат Антон Жаров в беседе с сайтом kp.ru заявил, что если у ребёнка нет медицинских противопоказаний для учёбы в школе и это подтверждено справкой, то за его поведение в школе отвечает учебное заведение.

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