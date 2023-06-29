В Красноярске из лагеря пропала 13-летняя девочка

В Красноярске из детского оздоровительного лагеря «Гренада» пропала 13-летняя девочка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Уточняется, что в настоящий момент полиция и поисково-спасательные отряды активно ищут ребёнка.

Ранее сообщалось, что следователи задержали приёмную мать шестилетнего мальчика, который пропал в Екатеринбурге трое суток назад. Позднее стало известно, что пропавший ребёнок обнаружен мёртвым, его смерть наступила несколько месяцев назад.

Вместе с этим Департамент информационной политики Свердловской области сообщил URA.RU, что из-за смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге будет проведена служебная проверка местных органов опеки.