Власти сообщили о продолжении обмеления Каховского водохранилища

Уровень воды в Каховском водохранилище остаётся на уровне шести метров, обмеление продолжается, сообщил глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

«Оно полностью не высохло, вода ещё есть на уровне шести метров. Воду постоянно берут на пробы, несколько раз в сутки», — цитирует РИА Новости Сигуту.

По его словам, точная площадь высохшего участка пока не посчитана, так как необходимо дождаться окончания спада воды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин высказал мнение, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.