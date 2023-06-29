РИА Новости: новейшие фрегат и корвет скоро поступят в состав ВМФ России
«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счёту фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на «Амурском судостроительном заводе», — цитирует РИА Новости Рахманова.
По его словам, «Кронштадтский морской завод» планирует передать большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин» государственному заказчику после ремонта.
Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.