РИА Новости: новейшие фрегат и корвет скоро поступят в состав ВМФ России

Российский военно-морской флот в ближайшее время пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», сообщил генеральный директор «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счёту фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на «Амурском судостроительном заводе», — цитирует РИА Новости Рахманова.

По его словам, «Кронштадтский морской завод» планирует передать большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин» государственному заказчику после ремонта.

Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.